График выплат детских пособий в мае 2023-го: кому и когда придут деньги

Множество российских семей с детьми получают материальную помощь от государства в виде выплат на ребенка. Как правило, Социальный фонд России перечисляет средства в начале месяца, однако в мае на этот период приходятся несколько праздничных и выходных дней. Как изменится график выплат детских пособий в мае 2023 года — читайте в материале «Известий».

Когда придут детские выплаты за апрель 2023-го

Для перечисления детских пособий установлены фиксированные даты. Так, часть выплат приходит 3-го числа, а пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, как правило, выплачиваются 8-го числа.

В 2023 году праздничными днями являются 1, 8 и 9 мая. Кроме того, 6 и 7 мая — выходные дни. Таким образом на праздник попадает только дата выплаты пособий на ребенка до 1,5 года. Поэтому семьи с детьми этого возраста вместо 8-го числа получат деньги 5 мая.

График выплат детских пособий в мае 2023-го

С учетом трудового календаря на май сроки выплат большинства пособий на детей смещению не подлежат. 3 мая ежемесячное пособие получат:

граждане, которым положено единое пособие;

беременные, вставшие на учет;

неработающие граждане, ухаживающие за ребенком до 1,5 года;

семьи, в которых растут дети до 3 лет;

семьи с детьми от 8 до 17 лет;

семьи военнослужащих.

При этом работающие граждане с детьми до 1,5 года получат выплаты на три дня раньше обычного, 5 мая.

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