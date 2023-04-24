В Брянской области отремонтируют усадьбу за 86 млн рублей

На реконструкцию музея-усадьбы Красный Рог в Брянской области направят более 86 млн рублей. Ремонтные работы заказал городской краеведческий музей, сообщает NASHBRYANSK.RU в понедельник, 24 апреля.

Деньги, выделяемые на реконструкцию, также направят на сохранение культурного наследия усадьбы. Информации о том, когда стартуют работы, пока нет.

Ранее в апреле сообщалось, что реконструкция ВПП в аэропорту Брянска вошла в завершающую стадию. В мае подрядчик должен установить светосигнальное оборудование.