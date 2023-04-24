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WP написала о разработке ВСУ планов нападения на Москву в феврале

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Фото: commons.wikimedia.org
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Украинские власти разрабатывали планы нападения на Москву. Об этом газета The Washington Post пишет в понедельник, 24 апреля, со ссылкой на секретные документы Пентагона и американской разведки, попавшие в интернет.

По данным издания, начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров «готовиться к массовым ударам 24 февраля», в годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает RT.

22 февраля ЦРУ распространило секретный отчет, в котором говорилось, что Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по российской столице, сообщается на сайте kp.ru.

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Ранее в этот день политолог Кирилл Аверьянов заявил «Известиям», что Украина рассматривает Белоруссию как враждебное государство, но нападение на республику маловероятно, так как Киев опасается ответных действий со стороны Союзного государства.

Таким образом он прокомментировал информацию, размещенную во французской газете Le Monde, о том, что Франция отказалась предоставить Украине данные для полетов над Белоруссией.

Эксперт отметил, что грядущее размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии, а также просьба президента республики Александра Лукашенко к Москве рассматривать нападение на Белоруссию как нападение на саму Россию говорят о том, что Киев едва ли осмелится совершить акт агрессии против Белоруссии.

По информации Le Monde, Киев попросил у Парижа цифровую карту территории — Digital Terrain Elevation Data (DTED) — Белоруссии, в которой подробно описывается не только рельеф, но и возможные препятствия, такие как ЛЭП, а также выявленные средства ПВО.

В конце февраля помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск оценивает обстановку вокруг страны как кризисную, предрекающую наличие прямых угроз военной безопасности.

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