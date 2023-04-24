Пешехода дважды переехали на трассе в Нижегородской области
Пешехода дважды сбили на трассе Шопша – Иваново – Нижний Новгород, он скончался. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло вечером 23 апреля в Балахнинском округе. Пешеход находился на трассе без светоотражающих элементов. В темноте его не заметил 53-летний водитель автомобиля Lada и сбил.
Пострадавший упал, и далее на него наехала Chevrolet Lacetti с 52-летним водителем за рулем. От полученных травм пешеход умер.
Экспертиза показала, что оба автомобилиста были трезвыми. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в апреле сообщалось, что в Санкт-Петербурге несколько раз перевернулась машина каршеринга. ДТП произошло на проспекте Стачек. Сам водитель не пострадал, но его пассажир скончался в реанимации от полученных травм.