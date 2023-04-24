В США запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

Национальный комитет Республиканской партии США (НКРП) запустит сайт, с помощью которого можно будет в режиме реального времени проверять достоверность высказываний американского президента Джо Байдена. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил телеканал Fox News.

Предполагается, что сайт Fact Check Biden станет частью кампании по привлечению политика к ответственности за ложные высказывания, сделанные им во время публичных выступлений, а также в ходе президентских выборов.

«Байден не только создавал кризис за кризисом, но и лгал об ущербе, который он нанес нашей стране. Будь то заявления о том, что граница безопасна, что наша экономика сильна или что неудачный вывод войск из Афганистана был успешным. Байден и его администрация отказываются признать правду», — заявила председатель НКРП Ронна Макдэниел.

По данным телеканала, решение о создании сайта связано с тем, что на этой неделе Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.

Ранее, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать экс-президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступили 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

До этого, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

21 апреля телеканал CNN со ссылкой на советников американского лидера сообщил, что он может официально объявить о выдвижении на второй срок своей кандидатуры на следующей неделе.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.