Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Наука и техника
Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму
Сюжет:

В США запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

Fox News: республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный комитет Республиканской партии США (НКРП) запустит сайт, с помощью которого можно будет в режиме реального времени проверять достоверность высказываний американского президента Джо Байдена. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил телеканал Fox News.

Предполагается, что сайт Fact Check Biden станет частью кампании по привлечению политика к ответственности за ложные высказывания, сделанные им во время публичных выступлений, а также в ходе президентских выборов.

«Байден не только создавал кризис за кризисом, но и лгал об ущербе, который он нанес нашей стране. Будь то заявления о том, что граница безопасна, что наша экономика сильна или что неудачный вывод войск из Афганистана был успешным. Байден и его администрация отказываются признать правду», — заявила председатель НКРП Ронна Макдэниел.

По данным телеканала, решение о создании сайта связано с тем, что на этой неделе Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.

Требуют ухода: демократические элиты недовольны администрацией Байдена
Украинский кризис становится ключевым пунктом предвыборной повестки

Ранее, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать экс-президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступили 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

До этого, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

21 апреля телеканал CNN со ссылкой на советников американского лидера сообщил, что он может официально объявить о выдвижении на второй срок своей кандидатуры на следующей неделе.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023