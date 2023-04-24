СМИ заявили о возможности получения Китаем доступа к сетям правительства США

Китай может получить доступ к правительственным сетям США в течение пяти лет. Об этом 24 апреля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на секретный документ.

По данным издания, правительство Китая тестирует возможности обойти модель кибербезопасности США. Журналисты отмечают, что в сочетании с передовыми методами эти возможности могут позволить народно-освободительной армии Китая получить доступ к некоторым правительственным сетям и сетям минобороны США в течение следующих пяти лет.

Отмечается, что речь может идти о преодолении модели «нулевого доверия», которую Пентагон и Белый дом считают приоритетной. При этой модели информация защищается так, как-будто сеть взломана.

6 апреля стало известно об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона. Речь идет приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.

13 апреля в Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

При этом The New York Times (NYT) 22 апреля сообщила, что подозреваемый в утечке документов Пентагона Джек Тейшейра публиковал секретные сведения еще с февраля прошлого года.