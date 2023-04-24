В Литве заявили о необходимости ускорить проект синхронизации электросетей с ЕС

Успешное тестирование работы электросетей Литвы в автономном режиме является веским аргументом в пользу ускорения проекта синхронизации энергосистем стран Балтии с ЕС. Об этом 24 апреля заявил журналистам глава минэнерго Литвы Дайнюс Крейвис.

«От Латвии и Эстонии у нас нет сигналов, что они не хотели бы синхронизироваться, но им необходимы дополнительные технические аргументы», — уточнил он.

Оператор системы электросетей Литвы Litgrid провел 22 апреля тестирование работы национальной электроэнергетической сети в режиме, изолированном от единой энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литвы и Латвии).

В течение 10 часов тестирования Литва отключилась от соединений с Латвией, Белоруссией и Калининградской областью России и работала автономно за счет своих электростанций. По данным минэнерго, потребители не заметили изменений.

В мае министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что надеется на приход страны к энергетической независимости за счет местного производства «зеленой» энергии.

В июне 2018 года прибалтийские страны, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе соглашение о синхронизации электросетей трех государств Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года они должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ.