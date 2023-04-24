Минстрой сообщил о поправках в законопроект о комплексном развитии территорий

Минстрой России подготовил уточнения положений в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы РФ в части совершенствования механизма для реализации комплексного развития территорий (КРТ), сообщили «Известиям» в ведомстве 24 апреля.

«Данные изменения дают дополнительные гарантии застройщикам в части выполнения условий заключения договора, позволяют сократить сроки подготовки градостроительной документации, позволяют на региональном уровне распоряжаться федеральными территориями в КРТ, регулируют права и обязанности юридических лиц, а также установление сервитутов на территории сетей», — отметили там.

Поправки обсуждались в ходе семинара-совещания, на котором рассматривались законодательные инициативы, совершенствующие механизм КРТ.

Депутат Государственной думы Николай Алексеенко выразил мнение, что нужно синхронизировать механизм КРТ с инструментами государственно-частного партнерства и концессий по включению в выписки ЕГРН информации о границах территорий КРТ. Он уточнил, что есть потенциал в распространении на эти территории различных налоговых и неналоговых преференций.

По словам депутата, подготовленный законопроект ожидают в Госдуме.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2020 года подписал закон о КРТ.

2 декабря 2022 года заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что использование механизма КРТ ускоряет процесс стройки в стране.

По информации Минстроя России, по состоянию на апрель 2023-го под развитие территорий с помощью механизма КРТ рассматривается более 800 территорий с градпотенциалом 158 млн кв. м. На сегодняшний день принято 345 решений о КРТ и свыше 290 проектов находятся в активной стадии реализации. Также было проведено 109 торгов, и в результате в бюджеты российских регионов поступило более 8 млрд рублей.