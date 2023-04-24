Финал чемпионата России по компьютерному спорту – 2023 пройдет в Уфе

Правительство Республики Башкортостан и Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) рады объявить, что финальный этап главного киберспортивного события страны — чемпионата России по компьютерному спорту – 2023 — пройдет в столице Республики Башкортостан — Уфе. Матчи LAN-финала состоятся 20 и 21 мая в специализированном спортивном комплексе «Уфа-Арена». Вход для всех зрителей будет бесплатным. Расписание матчей будет анонсировано позднее.

Сильнейшим спортсменам турнира предстоит помериться силами в шести соревновательных дисциплинах: боевая арена (Dota 2), стратегия в реальном времени (StarCraft II), соревновательные головоломка (Clash Royale), файтинг (Tekken 7), технический симулятор (DCL — The Game), а также тактический трехмерный бой (Counter-Strike: Global Offensive). Призовой фонд турнира в этом году составляет 5 млн рублей.

Республика Башкортостан — регион с хорошей киберспортивной инфраструктурой, в котором при поддержке регионального отделения ФКС России проводятся соревнования разных форматов и масштабов. Республика представлена чемпионами и призерами ключевых киберспортивных турниров страны: в 2022 году Артур Potato Рахматуллин стал победителем чемпионата России по компьютерному спорту в виде программы Clash Royale, и в том же году сборная Уфимского государственного нефтяного технического университета завоевала бронзу в шестом сезоне киберспортивной Студенческой лиги. А в 2023 году главное киберспортивное состязание России принимает Уфа.

Следить за ходом турнира и его новостями можно на официальном сайте, а также в социальных сетях ФКС России: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Telegram».

Чемпионат России по компьютерному спорту — это официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России.