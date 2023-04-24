Правительство внесло в Госдуму закон о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российские компании взимать 30% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат уехавших за рубеж работников после утраты ими налогового резидентства РФ. Документ опубликован в понедельник, 24 апреля, в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, поправки коснутся всех тех уехавших россиян, которые используют российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для трудовой деятельности.

В случае принятия проекта поправки вступят в силу 1 января 2024 года. Их могут внести в ст. 208 Налогового кодекса, определяющую доходы от источников в России и за рубежом.

Вместе с тем в Минфине РФ подчеркнули, что поправки не затронут сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них налоговые условия не изменятся.

«Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке представителей РФ», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

С 1 января в России начал действовать единый налоговый платеж (ЕНП): бизнес обязали выплачивать налоги, сборы и страховые взносы единым пополнением счета. До 2023 года это проводилось на добровольной основе. Теперь все платежи будут поступать на единый налоговый счет. Налогоплательщик должен указывать только сумму, свой ИНН и ИНН и КПП получателя.