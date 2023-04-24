Жителя Липецка будут судить за мошенничества при продаже техники
В Липецке завершено уголовное дело по факту обмана 62 покупателей бытовой техники. Общий ущерб превысил 1,4 млн рублей.
По данным следствия, обвиняемый, являясь коммерческим директором компании по розничной продаже бытовой техники, в 2020 году брал деньги у покупателей или забирал средства из кассы. При этом покупатели не получали приобретенный товар. Об этом сообщает GOROD48.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина находился под подпиской о невыезде в период следствия. Материалы уголовного дела переданы в суд.
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 69-летнего мужчины. Потерпевшего убедили продать машину, он лишился 1,5 млн рублей.