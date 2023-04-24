В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о приемной кампании в вузы в 2023 году
25 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.
Какие направления подготовки будут популярны у будущих студентов? Как будет проводиться зачисление абитуриентов из новых регионов России? Планируются ли нововведения в образовательную программу университетов? Каким будет переход к новой системе высшего образования?
Участники:
- Алексей Лубков, ректор МПГУ;
- Борис Падалкин, первый проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Наталья Чеснокова, проректор РУДН по организации приема;
- Аюрика Батуева, начальник управления «Приемная комиссия» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.