Мужчину избили в вагоне метро в Москве

В вагоне московского метро избили мужчину, он обратился в больницу с травмами.

Источник 24 апреля рассказал «Известиям», что накануне около 23:30 у жителя Москвы 1980 года рождения произошел конфликт с двумя неизвестными на станции «Алма-Атинская».

Мужчине распылили в лицо баллончик, а затем нанесли ему удары в лицо и голову.

У пострадавшего зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее, 20 марта, мужчина нанес удар головой в область лица подростку. Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Беговая» до станции «Полежаевская». Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.