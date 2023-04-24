Браконьеры Мурманской области выплатят больше 1 млн рублей за вылов краба

Суд вынес приговор в отношении двух жителей Кольского района Мурманской области, которые занимались незаконным выловом краба. Подсудимых обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. и 520 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, в 2019 году злоумышленники отправились к местам нереста и миграционным путям краба. Ущерб природным ресурсам оценивается в 100,5 тыс. рублей, пишет ИА «Би-порт». Подсудимых обязали выплатить сумму ущерба. Кроме того, суд принял решение о конфискации лодки.

Защитник одного из осужденных предложил изменить приговор, второй адвокат выступил за оправдание мужчины. Однако судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры и оставила приговор без изменений.

На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали группу браконьеров, которые выловили 1,9 т краба. Ущерб водным ресурсам превышает 9,5 млн рублей.