Рост численности осетровых зафиксировали в Азовском море

Рост численности осетровых пород рыб зафиксировали в прибрежной части Азовского моря, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Длительное время осетр русский, севрюга и белуга, обитающие в Азовском море, находились в депрессивном состоянии. За счет системы искусственного воспроизводства удалось добиться роста их численности.

Эта система подразумевает выпуск молоди осетровых видов рыб, в первую очередь осетра русского и севрюги, а также проведение мероприятий по их охране.

Как отмечает RostovGazeta, мониторинговые исследования проводятся каждый год.

Ранее в апреле сообщалось, что инкубатор для осетровых пород рыб построят под Астраханью. Он появится в селе Оранжереи.