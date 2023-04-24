В России стартовал масштабный просветительский марафон «Знание.Первые»

Масштабный просветительский марафон «Знание.Первые» стартовал в России в понедельник, 24 апреля. Он пройдет на пяти площадках: в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

Перед участниками выступят премьер-министр и члены правительства РФ. Ожидается участие известных предпринимателей, ученых, деятелей культуры и общественников.

Первый день марафона называется «Время действий». Организаторы посвятили его борьбе с вызовами, которые стоят сейчас перед Россией.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, открывая мероприятия первого дня марафона, отметил, что «знание становится главным противоядием против лжи и фейков».

«Они хотят, чтобы Россия перестала существовать. По крайней мере перестала существовать как самостоятельная, суверенная, мощная держава. Это вызов для каждого из нас», — подчеркнул он.

По словам Кириенко, каждый во времена таких вызовов должен найти способ внесения своего вклада в победу.

Участники марафона обсудят достижение технологического лидерства в эпоху перемен, финансовую независимость страны и другие важные темы. За событиями марафона желающие могут следить онлайн, присоединившись к трансляциям из городов-участников.

В Центральном Манеже в Москве в ходе марафона выступят российская поп-певица Zivert, группы Uma2rman, «Моя Мишель» и PIZZA.