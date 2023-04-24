Бывший астронавт NASA заявил об отсутствии угрозы со стороны РФ и Китая в космосе

Россия и Китай не представляют угрозы с точки зрения освоения космоса. Такое мнение в понедельник, 24 апреля, выразил бывший астронавт NASA Доналд Алан Томас.

«Я не представляю NASA или правительство Соединенных Штатов, я исследователь космоса. И я не вижу в лице России или Китая угрозы с точки зрения исследования космоса», — сказал он журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики в городе Хэфэй.

Томас подчеркнул, что хотел бы видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе.

Как указал бывший астронавт, хотя на Земле между странами есть политические разногласия, в космосе все работают вместе и дружат.

Томас отметил, что он по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими космонавтами.

Ранее, 12 апреля, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена правительством на пять лет — до 2028 года. В этой связи Россия нуждается в создании собственной орбитальной станции. По его словам, у корпорации уже есть представление о ее характеристиках, внешнем виде, а в этом году уже будет готов эскизный проект. Создание РОС позволит ученым осуществлять необходимые задачи на Луне. Более того, будет сделан шаг к изучению дальнего космоса.

Позднее в тот же день Борисов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил создание РОС.

Тогда же глава государства отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Кроме того, Путин рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

Глава Космического командования ВС (AFSC) США Джеймс Дикинсон 19 апреля выступил за диалог с Москвой и Китаем для разрешения спорных и конфликтных ситуаций в космической сфере. В качестве примера он привел проблему с космическим мусором на орбите Земли, который угрожает интересам различных стран.

14 апреля представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что планы Москвы и Пекина по освоению Луны показывают масштаб стратегической конкуренции в космосе. Он добавил, что, согласно новой лунной программе США Artemis, американцы планируют осуществить новую высадку на Луну в 2025 году. На 2024 год планируется пилотируемый полет вокруг Луны.

До этого, 4 октября 2022 года, Борисов заявил, что Россия будет способна высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Кроме того, в рамках лунной программы РФ готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».