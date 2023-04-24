Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Бывший астронавт NASA заявил об отсутствии угрозы со стороны РФ и Китая в космосе

0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай не представляют угрозы с точки зрения освоения космоса. Такое мнение в понедельник, 24 апреля, выразил бывший астронавт NASA Доналд Алан Томас.

«Я не представляю NASA или правительство Соединенных Штатов, я исследователь космоса. И я не вижу в лице России или Китая угрозы с точки зрения исследования космоса», — сказал он журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики в городе Хэфэй.

Томас подчеркнул, что хотел бы видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе.

Как указал бывший астронавт, хотя на Земле между странами есть политические разногласия, в космосе все работают вместе и дружат.

Томас отметил, что он по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими космонавтами.

Обстановка по требованию: замена МКС поможет в освоении спутника Земли
На какие важные вопросы для реализации новых космических проектов ответят миссии серии «Луна»

Ранее, 12 апреля, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена правительством на пять лет — до 2028 года. В этой связи Россия нуждается в создании собственной орбитальной станции. По его словам, у корпорации уже есть представление о ее характеристиках, внешнем виде, а в этом году уже будет готов эскизный проект. Создание РОС позволит ученым осуществлять необходимые задачи на Луне. Более того, будет сделан шаг к изучению дальнего космоса.

Позднее в тот же день Борисов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил создание РОС.

Тогда же глава государства отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Кроме того, Путин рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе.

Глава Космического командования ВС (AFSC) США Джеймс Дикинсон 19 апреля выступил за диалог с Москвой и Китаем для разрешения спорных и конфликтных ситуаций в космической сфере. В качестве примера он привел проблему с космическим мусором на орбите Земли, который угрожает интересам различных стран.

14 апреля представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что планы Москвы и Пекина по освоению Луны показывают масштаб стратегической конкуренции в космосе. Он добавил, что, согласно новой лунной программе США Artemis, американцы планируют осуществить новую высадку на Луну в 2025 году. На 2024 год планируется пилотируемый полет вокруг Луны.

До этого, 4 октября 2022 года, Борисов заявил, что Россия будет способна высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Кроме того, в рамках лунной программы РФ готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023