Два очага кори зарегистрировали в Астрахани

Врачи выявили два очага распространения кори на территории Астрахани. Случаи болезни выявлены в школе № 33 и детском саду № 21.

Корь диагностировали у трех человек. В связи с выявлением заболевания в образовательных учреждениях проводятся ограничительные мероприятия. Об этом сообщает «Астрахань 24».

В начальных классах школы приостановлен образовательный процесс, уроки проводятся дистанционно. В детсаду ограничено посещение детьми, которые не болели корью и не были привиты против заболевания. В помещениях выполняется влажная уборка с проветриванием и обеззараживанием воздуха.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области заболевание корью заподозрили у 24 человек. Кроме того, заболевание подтвердили у восьми человек, в основном это приезжие из стран бывшего зарубежья.