Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая

Выход в открытый космос по российской программе перенесен с 26 апреля предварительно на начало мая. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщили в «Роскосмосе».

«Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен предварительно на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Участники 69-й длительной экспедиции — космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин — продолжают готовиться к работам за бортом Международной космической станции (МКС). Во время выхода в космос им предстоит перенести шлюзовую камеру манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и пристыковать ее к модулю «Наука».

Шлюзовая камера предназначена для транспортирования за борт МКС полезных грузов с помощью манипулятора и их возвращения внутрь станции.

Предыдущий выход за борт МКС россияне совершили 19 апреля. Тогда Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе 7 часов 55 минут. В частности, во время работы они оснастили радиатором российский модуль «Наука».

Это был первый выход космонавтов в открытый космос в 2023 году, до этого Прокопьев и Петелин выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука» в ноябре прошлого года. Тогда они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.

Космонавты вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». В общей сложности экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.