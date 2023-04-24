Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму
Армия
Пушилин сообщил о продвижении сил РФ на северо-западе и западе Артемовска
Мир
Казахстан не будет проводить военный парад 9 мая
Наука и техника
В Китае представили полномасштабную цветную карту Марса
Экономика
В России ужесточают идентификацию клиентов при онлайн-займах
Сюжет:

Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая

0
Фото: Роскосмос
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход в открытый космос по российской программе перенесен с 26 апреля предварительно на начало мая. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщили в «Роскосмосе».

«Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен предварительно на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Участники 69-й длительной экспедиции — космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин — продолжают готовиться к работам за бортом Международной космической станции (МКС). Во время выхода в космос им предстоит перенести шлюзовую камеру манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и пристыковать ее к модулю «Наука».

Шлюзовая камера предназначена для транспортирования за борт МКС полезных грузов с помощью манипулятора и их возвращения внутрь станции.

Обстановка по требованию: замена МКС поможет в освоении спутника Земли
На какие важные вопросы для реализации новых космических проектов ответят миссии серии «Луна»

Предыдущий выход за борт МКС россияне совершили 19 апреля. Тогда Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе 7 часов 55 минут. В частности, во время работы они оснастили радиатором российский модуль «Наука».

Это был первый выход космонавтов в открытый космос в 2023 году, до этого Прокопьев и Петелин выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука» в ноябре прошлого года. Тогда они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.

Космонавты вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». В общей сложности экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023