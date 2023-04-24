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МО РФ: ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе катерами

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя катерами. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, противник предпринял попытку атаки в районе 3:30. Для этого ВСУ использовали три быстроходных безэкипажных катера. В результате украинская техника была уничтожена силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте. Потерь нет.

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В понедельник утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Он отметил, что все службы города находятся в готовности, а также призвал граждан сохранять спокойствие. Развозжаев уточнил, что один из надводных дронов уничтожен, а второй взорвался сам.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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