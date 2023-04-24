Новый причал построят в Саратовской области до конца лета

В Саратовской области объявили электронный аукцион на устройство причала в селе Синенькие. Начальная стоимость работ составляет 22,4 млн рублей.

В качестве заказчика работ выступает комитет по строительству и инженерной защите администрации Саратова. Источник финансирования — бюджет города, уточняет ИА «Взгляд-инфо». Согласно данным портала госзакупок, подрядчику предстоит обустроить причальное сооружение, выполнить дноуглубительные работы, а также создать комфортную для пассажиров зону ожидания речного судна. Также должно быть предусмотрено наружнее освещение, стационарные туалетные комнаты, системы водоснабжения и водоотведения. Общая площадь отведенного земельного участка составляет почти 4 тыс. кв. м.

Подрядчик будет определен 10 мая. Выполнить работы необходимо до 31 августа.

Ранее сообщалось, что в Якутске планируют построить новый причал для судов на воздушной подушке. Он расположится в 204-м микрорайоне. Под строительство выбран участок, отвечающий требованиям санитарных правил по внешнему шуму для подобных судов.