Порядка 31 тыс. га земли введут в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье

В 2023 году в Московской области 31 тыс. га неиспользуемых земель планируют ввести в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Изначально предполагалось введение в оборот 25 тыс. га земель. Однако в Минсельхозпроде принято решение об увеличении показателя. Ведется работа по созданию дополнительного реестра участков на изъятие.

В 2022 году в оборот ввели 44 тыс. га земли в 29 муниципалитетах. Наибольшее количество земли ввели в Рузе, Клину и Шаховской. С 2014 года в оборот ввели 550 тыс. га земли.

Ранее сообщалось, что в Крыму принято решение о значительном расширении площади виноградников.