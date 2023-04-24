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Карта спецоперации на Украине 24 апреля

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах Стельмаховки ЛНР, Синьковки, Артемовки, Ивановки и Фиголевки Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовского и Синьковки пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в районе Стельмаховки уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Червоной Дибровы, Червонопоповки ЛНР, Терны и Серебрянки ДНР. Также в районе Терны пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артемовска. В районе Богдановки ДНР нанесено поражение выдвигавшимся в направлении Артемовска резервам противника. За сутки уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубица Д-30.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Каменского, Малой Токмачки Запорожской области. В районах Новоселки и Новомихайловки ДНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили: свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах Равнополья и Вольнянска Запорожской области поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

На херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8821 танк и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9721 единица специальной военной автомобильной техники.

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