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СМИ сообщили о желании США ускорить поставки танков Abrams Киеву

19FortyFive: США передадут Киеву танки Abrams в течение нескольких недель
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Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Пентагон принял решение ускорить процесс передачи американских танков M1 Abrams Украине. Об этом сообщил военный корреспондент Ставрос Атламазоглу в материале для 19FortyFive 24 апреля.

«Мы ускорили сроки наших танков M1 Abrams, чтобы предоставить Украине больше бронетехники в ближайшие месяцы», — приводит автор слова министра обороны США Ллойда Остина.

В ходе пресс-конференции, прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии, глава Пентагона выразил уверенность, что данная техника позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться успеха на поле боя.

В материале также подчеркивается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли, который также принимал участие в заседании контактной группы по Украине, уточнил, что Киев получит 31 единицу техники.

Кроме того, по словам Атламазоглу, США отправят танки M1 Abrams в Германию, где украинские экипажи пройдут интенсивный курс обучения, который подготовит их к работе с техникой в бою.

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Ранее, 5 апреля, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что Штаты намерены поставить танки Abrams на Украину до конца текущего года. Наряду с этим она отметила, что США еще не начали обучать украинских боевиков управлению танками.

О решении президента США Джо Байдена поставлять танки Abrams стало известно 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона провальным по технологическим аспектам, поскольку Запад переоценивает потенциал военных ВСУ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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