ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле

Сотрудники ФСБ выявили в Ярославской области группу, причастную к незаконным изготовлению, хранению и распространению огнестрельного оружия, в ходе обысков было изъято более 3,5 тыс. патронов и 23 единицы огнестрельного оружия. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в ходе оперативной разработки было установлено, что группа из четырех жителей Ярославской и одного жителя Ивановской области организовали незаконные изготовление и сбыт огнестрельного оружия. Злоумышленники покупали части оружия, охолощенные макеты, после переделывали их в боевые аналоги.

По данным ТАСС, следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 222 УК РФ, ч. 2 ст. 223 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, а также изготовление основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

В ходе обысков силовики изъяли у подозреваемых в том числе 23 единицы огнестрельного оружия, четыре автомата, девять охотничьих карабинов и ружей.

Также изъято более 3,5 тыс. патронов различного калибра, около 3 кг пороха, основные части, глушители и комплектующие оружия.

В середине апреля в Рязанской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя арсенал оружия и боеприпасы. Операция прошла совместно с коллегами из регионального УФСБ.

До этого полицейскими было установлено, что житель Клепиковского района области хранит дома огнестрельное оружие различного калибра.