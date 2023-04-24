Особый противопожарный режим ввели в Новосибирской области

С 24 апреля в Новосибирской области ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.

Дополнительные требования к безопасности необходимы в связи с повышенной пожарной опасностью. Из-за теплой и сухой погоды в Новосибирской области возрастает риск возгораний. Из-за ветра огонь может быстро распространяться по природным территориям, возрастает риск перехода пожаров на населенные пункты.

Особый режим будет действовать до 15 мая.

Ранее сообщалось, что в Карелии особый противопожарный режим введут с 1 мая. Он будет действовать в южных и центральных районах. На севере особый режим начнет действовать с 15 мая.