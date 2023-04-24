Утвержден состав экспертного жюри Премии Альянса по защите детей «За безопасное цифровое детство»

В рамках заседания Организационного комитета конкурса на соискание Премии Альянса по защите детей в цифровой среде был утвержден состав экспертного жюри под председательством председателя Альянса Елизаветы Беляковой.

К экспертному жюри присоединились Андрей Горобец, директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России, Екатерина Ларина, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России, Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета, Григорий Гуров, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Максим Древаль, генеральный директор российского общества «Знание», Рустам Сагдатулин, генеральный директор Регионального общественного центра интернет-технологий, Анна Нестерова, основатель и председатель совета директоров «Глобал Рус Трейд» и Зара, российская певица и общественный деятель.

Всего в состав экспертного жюри вошло 35 человек: представители компаний-членов и ассоциированных членов Альянса.

Прием заявок был закрыт 20 апреля. В оргкомитет премии поступила 1121 заявка из более чем 80 российских регионов: из них 113 заявок от родителей, 473 — от учителей и 635 — от детей.

«Мы рады получить такое количество заявок со всех уголков нашей страны, ─ отметила Елизавета Белякова. ─ Интерес к Премии не только в крупных городах, но и в регионах свидетельствует об актуальности проблематики, поднимаемой Альянсом. Фактически, вопрос цифровой безопасности в интернете касается каждой российской семьи, в которой есть дети. Примечательно, что именно они стали авторами практически половины заявок».

«Важно и нужно слышать не только авторитетные оценки экспертов, но и идеи самих детей по тому, как сделать интернет-среду безопасной. Откровенный диалог между родителями, детьми и учителями о рисках, с которыми можно столкнуться в интернете и о том, как их избежать, позволит выйти на новый этап решения проблемы», ─ отметила Зара.

Премия «За безопасное цифровое детство» проводится в нашей стране впервые. Церемония награждения пройдет 12 мая в Москве на площадке III Молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023). Победители будут определены в трех номинациях: