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Утвержден состав экспертного жюри Премии Альянса по защите детей «За безопасное цифровое детство»

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Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl
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В рамках заседания Организационного комитета конкурса на соискание Премии Альянса по защите детей в цифровой среде был утвержден состав экспертного жюри под председательством председателя Альянса Елизаветы Беляковой.

К экспертному жюри присоединились Андрей Горобец, директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России, Екатерина Ларина, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России, Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета, Григорий Гуров, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Максим Древаль, генеральный директор российского общества «Знание», Рустам Сагдатулин, генеральный директор Регионального общественного центра интернет-технологий, Анна Нестерова, основатель и председатель совета директоров «Глобал Рус Трейд» и Зара, российская певица и общественный деятель.

Всего в состав экспертного жюри вошло 35 человек: представители компаний-членов и ассоциированных членов Альянса.

Прием заявок был закрыт 20 апреля. В оргкомитет премии поступила 1121 заявка из более чем 80 российских регионов: из них 113 заявок от родителей, 473 — от учителей и 635 — от детей.

«Мы рады получить такое количество заявок со всех уголков нашей страны, ─ отметила Елизавета Белякова. ─ Интерес к Премии не только в крупных городах, но и в регионах свидетельствует об актуальности проблематики, поднимаемой Альянсом. Фактически, вопрос цифровой безопасности в интернете касается каждой российской семьи, в которой есть дети. Примечательно, что именно они стали авторами практически половины заявок».

«Важно и нужно слышать не только авторитетные оценки экспертов, но и идеи самих детей по тому, как сделать интернет-среду безопасной. Откровенный диалог между родителями, детьми и учителями о рисках, с которыми можно столкнуться в интернете и о том, как их избежать, позволит выйти на новый этап решения проблемы», ─ отметила Зара.

Премия «За безопасное цифровое детство» проводится в нашей стране впервые. Церемония награждения пройдет 12 мая в Москве на площадке III Молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023). Победители будут определены в трех номинациях:

  • «Взрослые и дети в интернете» — для родителей, которые уделяют особое внимание воспитанию у детей навыков ответственного поведения в интернете и безопасного взаимодействия с цифровой средой;
  • «Уроки безопасности в сети» — для педагогов-новаторов, которые активно внедряют новые методики преподавания и цифровые технологии в образовательный процесс и повышают цифровую грамотность учеников;
  • «Лучший юношеский проект» — для пользователей в возрасте от 14 до 18 лет, c самыми яркими, неординарными и практическими предложениями о том, как справиться с современными вызовами интернета и создать безопасную цифровую среду в своем кругу общения.
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