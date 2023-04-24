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Пенсия в 2023 году: новые правила выплаты с мая, изменения, новости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 1 мая 2023 года для россиян вступят в силу изменения в правилах выплат пенсий и социальных пособий. Поправки коснутся способа доставки денежных средств адресату. Как будут выплачивать пенсии с мая и кого коснутся изменения — читайте в материале «Известий».

Новые правила выплаты пенсий с мая 2023

На изменения следует обратить внимание тем пенсионерам, кто получал выплату наличными. С мая 2023 года обслуживание пенсионеров через альтернативные организации приостанавливаться — теперь доставка наличных возможна лишь через отделения «Почты России».

Как будет выплачиваться пенсия с мая 2023 года

Для тех пенсионеров, кто получал средства на банковскую карту, ничего не поменяется. В прежнем порядке будет производиться доставка пенсий сотрудниками почты. Однако если пенсионер получал выплаты наличными через кассу иной организации, теперь это нужно будет делать через почтовое отделение.

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В случае если гражданин получал выплаты наличными по доверенности в сторонней организации, документ необходимо будет переоформить.

Изменения не коснутся сроков выплат — средства придут в установленную дату. Тем не менее сдвиги возможны из-за праздников и выходных в начале мая. График выплат пенсий на май 2023 можно уточнить в материале «Известий».

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