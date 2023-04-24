Песков подтвердил, что его старший сын Николай принимал участие в спецоперации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля подтвердил, что его сын Николай участвовал в спецоперации на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Николай ранее отслужил в Вооруженных силах России, выполнил свою конституционную обязанность.

«Он принял такое решение, он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал он журналистам.

Николай Песков рассказал о прохождении службы в зоне СВО 22 апреля. Во время службы он не раскрывал своих настоящих фамилии, имени и отчества. Песков-младший провел на фронте чуть меньше полугода, за это время был награжден медалью «За отвагу».

Он отметил, что семья поддержала решение отправиться в зону спецоперации, но не сразу. Николай пояснил, что так он «решил поддержать операцию».

В эфире «Соловьев Live» были показаны кадры с Николаем Песковым в зоне СВО, они были сняты в конце января 2023 года под Соледаром.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что Николай служил заряжающим транспортно-заряжающей машины в расчете «Урагана» в группе ЧВК. Также он уточнил, что о службе сына Пескова знал лишь он и руководитель кадровой службы. Кроме того, глава ЧВК «Вагнер» отметил, что Песков проявил героизм и мужество.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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