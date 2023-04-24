Определены победители «Платиновой унции» по итогам 2022 года

Победители XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения. Торжественное мероприятие состоялось 20 апреля и традиционно объединило ключевых игроков фармотрасли.

Открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Третий год подряд церемонию можно было посетить очно и увидеть онлайн — трансляция велась на «Фармвестник ТВ».

Выбрана тема торжественного вечера: «ДНК. Генетика фармрынка: от селекции до генной инженерии». И этому есть простое, но изящное объяснение. Церемония награждения победителей конкурса «Платиновая унция» – 23-я по счету. Число 23 можно назвать основой жизни каждого из нас. Ведь в ДНК человека, где содержится вся генетическая информация, хранится 23 пары хромосом. Если сравнить фармацевтический рынок с живым, постоянно развивающимся и быстро меняющимся организмом, можно представить, что история каждой компании, которая когда-либо существовала, существует или будет существовать, несет в себе «генетическую» информацию отрасли.

Открыл мероприятие председатель организационного комитета конкурса Юрий Крестинский. «Во все времена актуальной является задача сохранения здоровья каждого человека. Мы с вами как представители отрасли являемся носителями миссии, частью этого ответственного процесса. Почетно быть частью социальной сферы, частью системы здравоохранения. А почет требует праздника. И этим праздником для нас является «Платиновая унция». Сегодня мы узнаем тех, кого экспертный совет — профессионалы отрасли — признали лучшими. Это наш с вами выбор», — отметил он.

На церемонии награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в рамках благотворительного проекта «Добрые дела», реализуемого в содружестве с БФ «Подсолнух», состоялся традиционный благотворительный аукцион картин в помощь подопечным фонда — детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».

В этом году, помимо средств, вырученных на аукционе, в копилку БФ «Подсолнух» поступила и помощь от компании «Мьюз Медиа» — официального спонсора благотворительной акции.

Генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко вручил сертификат на 250 тыс. рублей президенту БФ «Подсолнух» Ирине Бакрадзе.

«Каждая компания на определенном этапе своего развития, особенно, если эта компания фармотрасли, задает себе вопрос: чем еще мы можем быть полезны обществу? «Мьюз Медиа» за счет высокого качества продукции стремится сделать людей более здоровыми и улучшить качество их жизни, — рассказал Александр Черниченко. — Мы приняли решение поддержать тех, кому особенно необходима помощь, и благодарны нашим друзьям — организаторам премии «Платиновая унция» за предоставленную возможность поддержать проект с говорящим именем «Добрые дела». Кроме финансовой помощи фонду «Подсолнух» мы рассматриваем возможность предоставления своей продукции подопечным фонда. Для нашей компании участие в подобного рода акции это и проявление активной социальной позиции, и возможность помочь людям, которые нуждаются в поддержке».

Победители «Платиновой унции» определяются по итогам двух этапов голосования. При голосовании на первом этапе эксперты ориентировались на данные аналитических компаний Alpha Research & Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и Ipsos Healthcare.

На втором этапе голосования, который завершился 31 марта, члены экспертного совета заполняли анкеты, где в каждой номинации могли отдать свой голос только одному финалисту.

Всего в голосовании на втором этапе приняли участие 118 экспертов отрасли: первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих изданий фармотрасли.