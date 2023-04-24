Третий этаж поликлиники в Липецке модернизируют к лету 2023 года

Модернизация третьего этажа поликлиники началась в Липецкой областной больнице. Работы планируют выполнить к лету.

По данным LipetskMedia, планируется создание новой модели оказания медицинской помощи. В поликлинике создадут открытую регистратуру, комфортные зоны ожидания, а также обеспечат эффективное использование рабочего пространства. На третьем этаже поликлиники работают узкие специалисты.

На выполнение ремонта из областного ремонта выделили 26 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области планируют отремонтировать 20 стационарных отделений районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.