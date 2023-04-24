«Русская Медиагруппа» примет участие в программе по реабилитации детей с нарушением слуха

При поддержке «Русской Медиагруппы» будет реализована программа по развитию инновационных технологий реабилитации и социокультурной адаптации детей, пользующихся системой кохлеарной имплантации, слуховыми аппаратами и аппаратами костного проведения. Холдинг активно сотрудничает с медицинскими учреждениями, и новая инициатива — еще одно важное начинание в череде ESG-проектов особой социальной значимости, над которыми работает «Русская Медиагруппа».

«Русская Медиагруппа» стремится объединить музыкальную индустрию, медицинское сообщество и большой бизнес, а также государственные институты для создания ESG-проектов международного уровня по разработке программ реабилитации слабослышащих, в том числе детей», — говорит управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.

Один из таких проектов «Русская Медиагруппа» поддерживает уже сегодня. Программа по социокультурной интеграции детей с нарушением слуха реализуется в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России при поддержке директора, члена-корреспондента РАН, профессора Николая Дайхеса с участием специалистов научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации под руководством доктора медицинских наук Антона Мачалова.

В рамках программы для детей, имеющих нарушения слуха, 20 апреля стартовали занятия классической музыкой. Уроки проходят под руководством пианиста, заслуженного артиста России Виктора Ямпольского с участием коллектива выдающихся музыкантов, солистов Большого театра России и Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Первое занятие по музыке для слабослышащих детей провел солист Большого театра, лауреат Международных конкурсов в области искусств флейтист Николай Попов.

При содействии Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России дети с нарушениями слуха, использующие современные технические средства реабилитации — системы кохлеарной имплантации и слуховые аппараты, посещают концерты классической музыки в рамках уникального музыкального проекта «Чистая Классика». Посещение концертов и занятия музыкой в студии на базе Национального центра оториноларингологии ФМБА России «#СлышуКлассику» являются важными направлениями для развития творческого потенциала и формирования произносительной стороны речи, двигательной и эмоциональной сфер детей с различными нарушениями слуха.

«Русская Медиагруппа» планирует поднять тему глобального развития проектов гуманитарно-медицинского направления на грядущем ПМЭФ-2023. Холдинг надеется обсудить с ведущими экспертами, как совместными усилиями бизнеса, государства, здравоохранения и креативных индустрий достичь общей цели: разработать новую технологию для реабилитации слабослышащих детей.