В Эстонии заявили о поставке ЕС 1 млн боеприпасов Украине до конца года

Европейский союз (ЕС) поставит Украине 1 млн боеприпасов до конца 2023 года. Об этом 24 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Я уверен, что Евросоюз сможет поставить Украине 1 млн боеприпасов до конца нынешнего года, потому что Украина очень нуждается в этом», — заявил он на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.

Ранее, 21 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал главу евродипломатии Жозепа Борреля решить вопрос с закупками снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по траншу на €1 млрд.

В тот день Боррель заявил, что ЕС подготовил 16 тыс. украинских военнослужащих и передал Киеву боеприпасы на €600 млн. Он добавил, что ЕС продолжает работать с партнерами для того, чтобы обеспечить победу Украины.

Также 21 апреля стало известно, что министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет проектное соглашение, по которому страна присоединится к совместной с ЕС закупке боеприпасов для Украины. Соглашение с Европейский оборонным агентством (EDA) предполагает участие Любляны в закупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.