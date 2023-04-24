Опасные деревья ликвидировали около школ в Ульяновске

Опасные деревья ликвидируют около школ Ульяновска. За неделю рабочие вырубили 123 аварийных насаждения.

По данным Ulpravda.ru, в Ленинском районе вырубка осуществлялась на улицах Орджоникидзе, Радищева, Циолковского, Гагарина и на проспекте Нариманова. В Железнодорожном районе вырубка выполнена на улицах Южной, Водопроводной, Кольцевой и на проспекте Гая. Также работы проведены в Засвияжье и Заволжье.

С 17 по 21 апреля сотрудники МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» обрезали ветки у 136 деревьев. Кроме того, удалено 2,3 тыс. кв. м поросли и мелколесья.

На территории Томска в 2023 году планируют спилить или кронировать 1,2 тыс. аварийных деревьев. Вопрос по каждому растению рассмотрела ландшафтная комиссия.