В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили

Цены на подержанные и новые легкие коммерческие автомобили (Light Commercial Vehicle — LCV. — Ред.) в России растут. Об этом 24 апреля сообщило Национальное Агентство Промышленной Информации (НАПИ).

По итогам I квартала 2023 года, согласно данным аналитиков, средняя цена на новые легкие коммерческие автомобили выросла на 4,3% по сравнению с IV кварталом 2022-го.

В первом квартале новая модель LCV обошлась в среднем клиенту в 3,3 млн рублей. При этом два года назад такой автомобиль стоил на 1 млн рублей меньше.

Средняя цена на подержанные легкие коммерческие автомобили в первом квартале 2023 года выросла на 7,9% (1,4 млн — в денежном эквиваленте) по сравнению с IV кварталом 2022-го. Два года назад такой автомобиль был почти в два раза дешевле.

Эксперты «Автостата» 18 апреля сообщили, что продажи на рынке люксовых автомобилей в России в I квартале этого года снизились вдвое.

Ранее, 17 апреля, аналитики «Авто.ру» изучили базу объявлений сервиса и выяснили, какие автомобили спустя три года эксплуатации стали дороже. Рекордсменами в разных ценовых сегментах стали: Kia Rio, Toyota RAV4 и Audi Q3.