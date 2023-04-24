В Удмуртии соседи спасли от пожара мать с тремя детьми

Трое мужчин помогли женщине с детьми выбраться из горящего дома в поселке Яган в Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

ЧП произошло в субботу, 22 апреля, около 23:00. Двое мужчин находились во дворе дома в тот момент, когда увидели дым от горящей в соседнем хозяйстве бани. В трех метрах от возгораний находился дом, в котором проживала семья с детьми 2021, 2022 и 2023 годов рождения.

Мужчины постучали в дом, чтобы предупредить семью об огне, но их никто не слышал. Пламя уже перекинулось на кровлю и стену. Тогда соседи разбили окно и проникли в дом, где нашли мать со спящими детьми. Отец семейства был на работе, пишет ИА «Сусанин».

По словам мужчин, они решили вынести детей на улицу. К этому момент на помощь прибежал еще один сосед. Ему передавали детей через окно, пишет Udm-info.ru.

Благодаря своевременным действиям соседей гибели пострадавших удалось избежать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в апреле сообщалось, что в Иркутской области пожарные спасли 19 детей из горящего дома. Возгорание произошло на втором этаже здания на улице Приморской. Жители дома с балконов просили помощи, так как путь для эвакуации был отрезан.