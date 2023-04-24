Силуанов заявил, что ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение

Силуанов заявил, что ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение

2023-04-24 13:37:29

2023-04-24 13:37:29

2023-04-24 13:37:29

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