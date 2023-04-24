Житель Тамбовской области продал машину и отдал мошенникам 1,5 млн рублей

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 69-летнего мужчины. Потерпевший лишился 1,5 млн рублей.

По словам тамбовчанина, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что кто-то якобы пытается переоформить автомобиль мужчины по доверенности на постороннее лицо. Потерпевшему якобы следовало продать машины и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

В Сыктывкаре пенсионер доверился мошенникам, которые предложили заработать на инвестициях. В течение месяца 65-летний мужчина переводил на посторонний счет 7,6 млн рублей. Для этого потерпевший оформил кредиты в пяти банках.