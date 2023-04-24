Военный эксперт напомнил о стратегическом значении Артемовска

Военный эксперт Василий Дандыкин 24 апреля рассказал «Известиям» о стратегическом значении Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что занятие Артемовска Вооруженными силами РФ может стать трамплином для их дальнейшего наступления.

«Город имеет не просто моральное значение, но и определенные тактические преимущества будут с его освобождением. Откроется направление к Славянску, к Краматорску. Будет возможность наступать на Часов Яр, Константиновку. Но дальше эта огромная агломерация заканчивается. По сути, такой агломерации, как там, в мире трудно найти. Всё цепляется — город за город, поселок за поселком. Небывало тяжелые боевые действия. Поэтому Зеленский здесь не лукавит», — сказал эксперт.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. На данный момент, по словам Пушилина, российские силы подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где украинские боевики организовали оборону.

23 апреля газета Bild написала, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей. Журналист издания рассказал, что российские войска уже продвинулись к западу от путей.

В тот же день штурмовые отряды Вооруженных сил России РФ освободили еще два квартала западной части города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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