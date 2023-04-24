Больше 150 тыс. цветов украсят территорию Пскова

Порядка 155 тыс. цветов высадят на территории Пскова к лету. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу города Бориса Елкина.

На клумбах появятся фиалки, бархатцы, георгины, петунии, бегонии и другие виды однолетников. Их начнут высаживать к майским праздникам. Кроме того, планируется высадка кохии. Это ярко-зеленые кусты, которые будут дополнять цветочные композиции.

Детский парк украсят тюльпаны. Еще осенью на территории высадили около 18 тыс. луковиц, уже всходят первые ростки.

Ранее сообщалось, что более 1 млн цветов высадят на ВДНХ в Москве. Территорию уже украшают тюльпаны, нарциссы, крокусы и сциллы.