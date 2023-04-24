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Новую особо охраняемую природную территорию создадут под Пензой

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В Пензенской области создадут новую особо охраняемую природную территорию. Она необходима для сохранения видового разнообразия животных и растений.

Памятник природы находится в 4,8 км от Заречного. Его площадь составляет 323,72 га. Проект по выделению зоны «Светлополянский резерват яртышника шлемоносного» проходит антикоррупционную экспертизу, пишет ИА «Пенза-пресс».

Высокую ценность представляет яртышник шлемоносный. Он занесен в Красную книгу России. Кроме того, на территории произрастают 10 видов растений и обитают 24 вида насекомых, внесенных в Красную книгу Пензенской области.

В памятнике природы запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе строительные работы и выпас скота. Кроме того, запрещено разведение костров и сбор травы. При этом разрешены прогулки и научная деятельность.

Согласно постановлению, территория получит статус особо охраняемой, однако не будет изъята из собственности текущих владельцев.

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