В Приамурье газовые автомобили освободят от транспортного налога на пять лет

В Амурской области владельцев автомобилей, работающих на газе, планируют освободить на пять лет от транспортного налога. Об этом 24 апреля сообщило законодательное собрание региона в Telegram.

«Преференциями смогут воспользоваться владельцы, которые приобрели транспорт, оборудованный газобалонным оборудованием на заводе-изготовителе, или установившие такое оборудование и зарегистрировавшие изменения в ГИБДД», — говорится в сообщении.

Предполагается освободить от транспортного налога как физических лиц, так и организации, которые будут использовать автомобили или другое средство передвижения, работающее на газе. Законопроект уже принят в первом чтении.

Ранее, 29 марта, Федеральная налоговая служба сообщила, что владельцы электромобилей в Москве будут платить транспортный налог с 1 января 2025 года. При наличии у налогоплательщика права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию на выбор.