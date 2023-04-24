Российский певец Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что сейчас не узнает бывшего комика.

По словам артиста, случайная встреча произошла в торговом центре Майами в момент, когда Зеленский примерял обувь.

«Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — отметил Киркоров в интервью «Аргументам и Фактам».

Певец также поделился историей знакомства с Зеленским. По словам исполнителя, они встретились в Киеве во время съемок. Тогда украинский артист мечтал реализовать себя на российском телевидении, в чем ему помог Киркоров. Кроме того, певец разрешил комику пожить у него, так как у украинского шоумена не было денег.

Ранее, 13 декабря, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн похвалил Зеленского за актерский талант. Однако при этом он отметил негативные изменения в нем с того момента, как украинский артист стал политическим деятелем. По словам Макговерна, Зеленский не справился с должностью президента и привел страну к краху.