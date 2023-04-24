Autonews сообщил об открытии первого китайского автодилера в России

В России открылся первый китайский автодилер. Об этом 23 апреля сообщает Autonews.

Первым вышел на российский авторынок крупнейший мультибрендовый автодилер Meilin Auto. По данным издания, он будет продавать автомобили напрямую из КНР, а не российским автосалонам, как делал ранее.

Компания готовится к открытию сети автосалонов в Подмосковье, причем, чтобы не попасть под санкции США, намерена продавать машины в России через специальную экспортную фирму.

Meilin Auto собирается реализовать быстрые поставки автомобилей, запчастей и комплектующих напрямую из КНР, вместо транзита через Казахстан. Компания планирует продавать в России премиальные китайские электрокары, которые уже есть в Европе и США, например Hongqi и Li Auto, а также Voyah.

Эксперты сайта «Автостат» 29 марта оценили объемы продаж легковых автомобилей из Китая в январе и феврале 2023 года. По данным исследования, 97% от общего числа проданных в этом году новых китайских машин пришлось на сегмент SUV, куда входят кроссоверы и внедорожники.