Бродячая собака напала на ребенка в Алтайском крае

Бродячая собака напала на 12-летнюю девочку в Бийске (Алтайский край). Пострадавшую доставили в травмпункт.

Инцидент произошел вечером 23 апреля в поселке Нагорном. Собака набросилась на девочку, школьница получила повреждения голени. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на информацию станции скорой помощи Бийска.

Пострадавшей оказана помощь в травмпункте центральной городской больницы.

В Чите Следственный комитет начал проверку по факту нападения собаки на четырех школьников. Животное отогнал водитель автомобиля, дети не пострадали.