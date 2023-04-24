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В центре Челябинска появится курорт с пляжем и спа

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Термальный курорт «Лето» с открытым бассейном на крыше откроется в КРК «Мегаполис» в Челябинске, сообщает пресс-служба комплекса.

Комплекс будет располагаться на трех уровнях здания, отмечает Kursdela.biz. Он будет включать в себя кафе, рестораны, бассейны, четыре бани различной тематики, спа-комплексы, настоящий пляж, игровые комплексы, а также домики для дружеских посиделок и праздников.

Курорт будет работать круглый год. Когда «Лето» сможет принять первых гостей, станет известно 15 мая, пишет «Ура.ру».

Ранее в апреле сообщалось, что в Челябинске стартовал демонтаж парка аттракционов. Речь идет о парке, расположенном на улице Труда.

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