Минувшей ночью жители разных регионов России могли наблюдать северное сияние

Жители Москвы и Подмосковья стали свидетелями северного сияния. Пользователи делятся снимками в Сети, выкладывая фото с ярко-фиолетовыми и зелеными вспышками. Феномен наблюдали жители разных регионов России, а также США и Европы, сообщает телеканал «Известия». Причиной редкого явления стала магнитная буря, она продлится до конца понедельника.

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