Девять лесных пожаров зарегистрировали в Рязанской области

В Рязанской области с начала теплого сезона зарегистрировали девять лесных пожаров. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на информацию «Авиалесоохраны».

Общая площадь лесных пожаров составила 36,15 га. Рязанская область занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа по количеству и площади возгораний. Все пожары потушены.

Всего с 17 по 23 апреля в Рязанской области ликвидировали 500 пожаров. В 394 случаях горела трава. Кроме того, произошло 72 возгорания мусора, пишет РИА «7 новостей». Огонь уничтожил 35 строений.

Ранее сообщалось, что в Московской области до 30 апреля ограничили посещение лесов в связи со сложной пожарной обстановкой.