Минобороны Казахстана сообщило, что республика не будет проводить военный парад 9 Мая

Военного парада к Дню Победы 9 Мая в этом году не будет. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе минобороны Казахстана.

«Проведения военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — заявили ТАСС в военном ведомстве.

Приоритетной задачей, как отметили в министерстве, является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

В свою очередь спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих.

Ранее, 20 апреля, власти Севастополя заявили об отмене парада в честь Дня Победы. При этом в городе пройдут праздничные торжественные мероприятия, в том числе парады памяти возле домов, где живут ветераны войны.

В начале апреля, отвечая на вопрос «Известий», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении или отмене парадов в День Победы остаются прерогативой властей регионов. Песков напомнил, что безопасность людей остается главным и единственным приоритетом властей.