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Samsung Galaxy S24 получит улучшенный аккумулятор

SamMobile: Samsung Galaxy S24 получит аккумулятор с емкостью на 10% больше предыдущего
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Фото: Samsung
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Смартфон Samsung Galaxy S24 получит улучшенный аккумулятор. Об этом 21 апреля сообщал сайт SamMobile.

Отмечается, что Samsung внедряет некоторые автомобильные технологии, чтобы увеличить время автономной работы Galaxy S24 Ultra.

По данным сайта, отдел, разрабатывающий и производящий литий-ионные аккумуляторы Samsung SDI, может планировать оснастить смартфоны и планшеты Galaxy по той же технологии, что используется в аккумуляторах их электромобилей. Метод, о котором идет речь, подразумевает плотную укладку катодов и анодов батареи для лучшей плотности энергии.

Эта технология может быть реализована в ближайшее время, предположительно уже для смартфона в Galaxy S24 Ultra, который выпустят в следующем году. Емкость его аккумулятора составит 5 тыс. мАч, к нему Samsung может добавить на 10% больше емкости при той же площади, используя новую технологию электрических элементов.

Благодаря новой технологии Samsung SDI сможет составить жесткую конкуренцию своему LG Energy, который использует тот же метод. Источники издания предполагают, что Samsung SDI сотрудничает с двумя китайскими компаниями для реализации новой технологии. По данным сайта, отчеты подтверждают, что две китайские компании открывают офисы в Южной Корее, чтобы улучшить связь с Samsung SDI. При этом заявляется, что одним из двух партнеров является Shenzhen Yinghe Tech, которая уже уже поставила оборудование для штабелирования после запуска пилотной линии для нового производственного процесса на заводе в Тяньцзине.

Кроме того, Samsung SDI разработает необходимое оборудование для штабелирования на своем заводе в Чхонане в Южной Корее.

Премьерный заказ: Samsung Galaxy S23 уже продают в России
Как флагманский смартфон оказался в нашей стране раньше, чем во всем мире

В феврале агентство Yonhap сообщало, что к 2050 году во всех смартфонах Samsung планируют использовать переработанный пластик. Отмечается, что элементы из переработанного пластика уже применяются в производстве флагманских смартфонов линейки Galaxy. В феврале число таких деталей в новых моделях Samsung выросло в два раза по сравнению с количеством продукции, вышедшей год назад.

В начале года флагманские смартфоны семейства Samsung Galaxy S23 оказались на прилавках российских магазинов до старта мировых продаж, намеченного на 17 февраля. Россия оказалась первой страной, где стали продаваться Galaxy S23.

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